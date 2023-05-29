Опубликовано новое вечернее обращение президента Украины. В нем он традиционно рассказал о важнейших событиях повестки дня.

Основное в вечернем обращении Владимира Зеленского:

В очередной раз намекнул на утверждение сроков контрнаступления ВСУ. Сказал, что самое главное – "сроки относительно того, как мы будем двигаться. Будем – решения утверждены". Поблагодарил военнослужащих, "которые подготовились" к наступлению.

Прокомментировал сегодняшние российские ракетные удары и атаки дронами.

Сообщил о совещании с международниками о новых санкциях, которые введут партнеры.

Рассказал о выделении Данией средств для помощи Украине и телефонных разговорах с премьерами Камбоджи и Нидерландов.

Сообщил, что поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента Турции.

Ранее мы анализировали, почему турки переизбрали Эрдогана и что это значит для Украины.

Между тем война в Украине идет уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала как Киссинджер помирил США с Китаем и что он предлагает Украине с Россией.