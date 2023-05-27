Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в субботу, 27 мая.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о введении новых санкций против юридических и физических лиц, обслуживающих ВПК России. Анонсировал скорое введение еще более масштабных санкционных пакетов. Отметил стойкость украинских защитников на линии фронта. Особое внимание уделил Бахмутскому и Лиманскому направлениям. Поблагодарил Японию за санкции против России и помощь Украине. Рассказал о военной помощи от Финляндии, Германии и Исландии. Заявил о поддержке Украины со стороны Канады.

Напомним, сегодня президент Украины ввел в действие решение СНБО о новых санкциях в отношении россиян. В список вошли 51 физическое и 220 юридических лиц. Санкции против физических лиц будут действовать в течение 10 лет.

Накануне Владимир Зеленский провел заседание ставки. Обсудили ситуацию на фронте и обеспечение наступления украинских войск.

Война в Украине идет уже 458-й день. Мы следим за новостями 27 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 457-го дня войны. Вчера утром россияне ударили по медучреждению в Днепре, пострадали люди. Китай призвал Европу добиться немедленного прекращения огня и отдать России захваченные территории, и Украина, и Запад этот вариант отвергает.

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Олеся Медведева в своем блоге подводила итоги минувшего дня.