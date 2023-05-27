Введение новых санкций, оборона рубежей на фронте и военная помощь Запада. Вечернее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в субботу, 27 мая.
Главное из заявлений президента:
- Сообщил о введении новых санкций против юридических и физических лиц, обслуживающих ВПК России. Анонсировал скорое введение еще более масштабных санкционных пакетов.
- Отметил стойкость украинских защитников на линии фронта. Особое внимание уделил Бахмутскому и Лиманскому направлениям.
- Поблагодарил Японию за санкции против России и помощь Украине.
- Рассказал о военной помощи от Финляндии, Германии и Исландии.
- Заявил о поддержке Украины со стороны Канады.
Напомним, сегодня президент Украины ввел в действие решение СНБО о новых санкциях в отношении россиян. В список вошли 51 физическое и 220 юридических лиц. Санкции против физических лиц будут действовать в течение 10 лет.
Накануне Владимир Зеленский провел заседание ставки. Обсудили ситуацию на фронте и обеспечение наступления украинских войск.
Война в Украине идет уже 458-й день. Мы следим за новостями 27 мая в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 457-го дня войны. Вчера утром россияне ударили по медучреждению в Днепре, пострадали люди. Китай призвал Европу добиться немедленного прекращения огня и отдать России захваченные территории, и Украина, и Запад этот вариант отвергает.
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