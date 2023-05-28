Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в воскресенье, 28 мая. В нем он поздравил жителей столицы с Днем Киева и рассказал о масштабной атаке иранских беспилотников.

Главное из заявлений президента:

Рассказал об одной из крупнейших российских атак беспилотниками "Шахед" - одновременно Украину атаковали 54 дрона. Почти все они сбиты. Пообещал восстановить разрушения после атаки иранских дронов - в частности, в Житомирской области. Поздравил с Днем Киева и сообщил, что сегодня на Киевщине сбито 36 беспилотников.

Ранее мы писали, что власти Житомирской области подтвердили удар по одному из инфраструктурных объектов региона во время атаки "Шахедами" сегодня ночью.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Кроме того, по данным горсовета, в Житомире повреждены более двух десятков домов. Сообщается, что в областном центре преимущественно получили повреждения места общего пользования многоквартирных домов, в частности, ступенчатые пролеты, где вылетело стекло.

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