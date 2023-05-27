Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: Офис президента

Требования России, озвученные сегодня замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным, подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского руководства. Поэтому реалистичны только "встречные условия Украины". 

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Он перечислил встречные условия Украины:

  • Немедленный вывод всех войск с суверенной территории Украины.
  • Окончательное признание того, что СССР распался, а постсоветские страны имеют весь объем суверенитета.
  • Выдача военных преступников и авторов войны.
  • Закрепление зоны демилитаризации (буферной зоны) на территории России.
  • Сокращение наступательного оружия (ракет повышенной дальности).
  • Международная конференция по организации контроля за ядерным арсеналом России.
  • Юридически зафиксированная программа репарационных выплат, включая добровольный отказ от арестованных в других странах российских активов в пользу Украины.

Ранее у Зеленского исключили переговоры с Россией до выхода на границы 1991 года, заявив, что об уступках не может быть и речи.

Как писала "Страна", американский генерал назвал максималистскими цели Зеленского вернуть границы Украины 1991 года.

Тем временем в Офисе президента сообщили, что подготовка к контрнаступлению продолжается. А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "контрнаступление может начаться завтра, послезавтра или через неделю".

Война в Украине идет уже 458-й день. Мы следим за новостями 27 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 457-го дня войны. Вчера утром россияне ударили по медучреждению в Днепре, пострадали люди. Китай призвал Европу добиться немедленного прекращения огня и отдать России захваченные территории, и Украина, и Запад этот вариант отвергает.  

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Олеся Медведева в своем блоге подводила итоги минувшего дня.

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