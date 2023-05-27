Требования России, озвученные сегодня замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным, подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского руководства. Поэтому реалистичны только "встречные условия Украины".

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Он перечислил встречные условия Украины:

Немедленный вывод всех войск с суверенной территории Украины.

Окончательное признание того, что СССР распался, а постсоветские страны имеют весь объем суверенитета.

Выдача военных преступников и авторов войны.

Закрепление зоны демилитаризации (буферной зоны) на территории России.

Сокращение наступательного оружия (ракет повышенной дальности).

Международная конференция по организации контроля за ядерным арсеналом России.

Юридически зафиксированная программа репарационных выплат, включая добровольный отказ от арестованных в других странах российских активов в пользу Украины.

Ранее у Зеленского исключили переговоры с Россией до выхода на границы 1991 года, заявив, что об уступках не может быть и речи.

Как писала "Страна", американский генерал назвал максималистскими цели Зеленского вернуть границы Украины 1991 года.

Тем временем в Офисе президента сообщили, что подготовка к контрнаступлению продолжается. А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "контрнаступление может начаться завтра, послезавтра или через неделю".

Война в Украине идет уже 458-й день. Мы следим за новостями 27 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 457-го дня войны. Вчера утром россияне ударили по медучреждению в Днепре, пострадали люди. Китай призвал Европу добиться немедленного прекращения огня и отдать России захваченные территории, и Украина, и Запад этот вариант отвергает.

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Олеся Медведева в своем блоге подводила итоги минувшего дня.