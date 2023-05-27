В России озвучили условия по окончанию войны в Украине. О них заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Первый пункт - прекращение поставок западных вооружений и боевых действий со стороны Украины. Второй - внеблоковый статус Киева.

"Мы убеждены, что урегулирование возможно только при условии прекращения боевых действий ВСУ и поставок западного вооружения. Для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о ее государственном суверенитете 1990 года, отказаться от вступления в НАТО и ЕС", - заявил Галузин.

Еще один пункт - в Киеве должны признать "новые территориальные реалии".

Следующим элементом урегулирования должна стать "защита прав русскоязычных граждан и нацменьшинств" на законодательном уровне.

При этом на Киевском форуме по безопасности экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Украина начнёт мирные переговоры с Москвой только в том случае, если страну примут в ЕС и НАТО.

Ранее на том же форуме философ и политолог Фрэнсис Фукуяма сказал, что членство Украины в НАТО реально, если ВСУ вернут под контроль Херсонскую и Запорожскую область.

А заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина может надеяться на "более четкое" высказывание "того, что мы уже говорили".