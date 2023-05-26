Киев может начать переговоры с Москвой о прекращении войны только в том случае, если страны западного блока примут Украину в ЕС и НАТО.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил экс-президент Украины Пётр Порошенко.

"Главный посыл нашим партнёрам накануне саммита в Вильнюсе. Во-первых, не бойтесь Путина и его политического режима. Во-вторых, не бойтесь его провоцировать. Не бойтесь украинской победы, что она может раздражать Путина. И не бойтесь членства Украины в НАТО, потому что это будет означать нашу общую победу", – сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что переговоры об урегулировании конфликта возможны только после того, как Украину примут в западные структуры.

"И потому мой месседж для грядущего саммита в Вильнюсе: речь не о переговорах, а о достижении результатов. Переговоры завершатся, когда мы станем членами ЕС. Поэтому давайте шаг за шагом исполнять рекомендации ЕС. Я уверен, что сегодняшнее послание будет услышано в Вильнюсе, и мы получим членство, увидим, что двери открыты", – сказал бывший президент.

Ранее на том же форуме философ и политолог Фрэнсис Фукуяма сказал, что членство Украины в НАТО реально, если ВСУ вернут под контроль Херсонскую и Запорожскую область.

А заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина может надеяться на "более четкое" высказывание "того, что мы уже говорили".