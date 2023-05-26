Основой для начала переговоров между Украиной и Россией могут быть темы зерна, удобрений и обмена пленными.

Об этом заявил инициатор посреднической миссии африканских стран по урегулированию ситуации в Украине и основатель Браззавильского фонда Жан-Ив Оливье в интервью газете Financial Times.

По его словам, Путин и Зеленский договорились о встрече с делегацией лидеров Египта, Сенегала, Республики Конго, ЮАР, Замбии и Уганды, которые намерены отправиться в Москву и Киев в следующем месяце.

Он заявил, что африканские страны имеют полное право выступать посредниками в конфликте, учитывая огромные последствия для их региона.

"Единственный континент, который действительно страдает, - это Африка. Я не думаю, что страдают США, я не думаю, что страдает Европа, за исключением небольшой инфляции. Но в Африке, если в следующем году не будет урожая из-за отсутствия удобрений, умрут миллионы людей", - заявил он.

Экс-президент Нигерии и член фонда, который готовит миссию заявил, что США и Британия дали понять, что считают преждевременной африканскую инициативу по урегулированию.

"Мирный план" Африки предлагает переговоры без вывода войск РФ с территории Украины.

Война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 456-го дня войны. Вчера вернулись домой 106 украинских пленных - 8 офицеров, 98 солдат и сержантов с Бахмутского направления. Также вчера ночью по Украине была совершена масштабная атака дронами. Было запущено 36 "Шахидов", все они были сбиты. Часть из них долетела до Львова.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

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