Подключить "Россельхозбанк" к SWIFT. В России требуют выполнить все условия зерновой сделки
В Министерстве иностранных дел России заявили, что, если "Россельхозбанк" не подключат к SWIFT и не будет прогресса по другим системным проблемам, "зерновой сделке" придется "искать альтернативы".
Об этом сообщается на сайте российского дипломатического ведомства.
В заявлении говорится, что положения "черноморской инициативы" четко прописывают "содействие безопасному судоходству для экспорта зерна, продовольствия и удобрений", в том числе это касается вывоза российского аммиака.
"Транзит аммиака хоть и не прописан буквально, но подразумевается логикой договоренности", - заявили в МИД, отметив, что по части зерна соглашения были выполнены, но "по аммиаку все осталось без движения".
"Россельхозбанк" необходим Москве для осуществления сделок по экспорту российской сельхозпродукции, возобновления которого она добивается.
Как известно, в Евросоюзе заявили, что не будут выполнять одного из требований РФ по продлению "зерновой сделки" - подключения к SWIFT "Россельхозбанка".
По словам официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, планов по "переподключению" банка нет. Санкции могут быть смягчены или сняты только после завершения войны в Украине.
Напомним, 18 мая "зерновую сделку" продлили еще на два месяца без учета требований РФ. Москва заявила, что среди прочего ожидает повторное включение "Россельхозбанка" в систему SWIFT.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ближайшие два месяца, на которые была продлена зерновая сделка, будут решающими в плане ее дальнейшей судьбы.
Позже Москва озвучила пять своих требований для продления "зерновой сделки" после 17 июля. Среди прочего там есть реанимирование аммиакопровода "Тольятти-Одесса".