В Министерстве иностранных дел России заявили, что, если "Россельхозбанк" не подключат к SWIFT и не будет прогресса по другим системным проблемам, "зерновой сделке" придется "искать альтернативы".

Об этом сообщается на сайте российского дипломатического ведомства.

В заявлении говорится, что положения "черноморской инициативы" четко прописывают "содействие безопасному судоходству для экспорта зерна, продовольствия и удобрений", в том числе это касается вывоза российского аммиака.

"Транзит аммиака хоть и не прописан буквально, но подразумевается логикой договоренности", - заявили в МИД, отметив, что по части зерна соглашения были выполнены, но "по аммиаку все осталось без движения".

"Россельхозбанк" необходим Москве для осуществления сделок по экспорту российской сельхозпродукции, возобновления которого она добивается.

Как известно, в Евросоюзе заявили, что не будут выполнять одного из требований РФ по продлению "зерновой сделки" - подключения к SWIFT "Россельхозбанка".

По словам официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, планов по "переподключению" банка нет. Санкции могут быть смягчены или сняты только после завершения войны в Украине.

Напомним, 18 мая "зерновую сделку" продлили еще на два месяца без учета требований РФ. Москва заявила, что среди прочего ожидает повторное включение "Россельхозбанка" в систему SWIFT.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ближайшие два месяца, на которые была продлена зерновая сделка, будут решающими в плане ее дальнейшей судьбы.

Позже Москва озвучила пять своих требований для продления "зерновой сделки" после 17 июля. Среди прочего там есть реанимирование аммиакопровода "Тольятти-Одесса".