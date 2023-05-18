Москва озвучила пять своих требований для продления "зерновой сделки" после 17 июля
В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что если за два ближайших месяца не будут удовлетворены все требования России по "зерновой сделке", договорённость после 17 июля будет прекращена.
Всего в МИД РФ называют пять требований:
- Переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT;
- Поставки запчастей к сельхозтехнике;
- Разблокирование транспортной логистики и страхования;
- Реанимирование аммиакопровода "Тольятти-Одесса";
- "Разморозка" активов российских компаний.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ближайшие два месяца будут решающими для судьбы "зерновой сделки".
А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на переговорах есть "относительный результат".
О том, что Россия может пойти на продление сделки, "Страна" писала еще в начале мая, указывая причины.
Украина взамен на требование разблокировать экспорт российского аммиака через аммиакопровод "Тольятти – Одесса" требует провести обмен пленными в формате "всех на всех". Но на это не соглашается Россия.
США говорили, что готовы поддержать решение сторон по "зерновой сделке", если они смогут договориться по экспорту российских аммиачных удобрений.