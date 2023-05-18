Россия настаивает на выполнении требований по "зерновой сделке". Фото: Flickr

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что если за два ближайших месяца не будут удовлетворены все требования России по "зерновой сделке", договорённость после 17 июля будет прекращена.

Всего в МИД РФ называют пять требований:

  1. Переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT;
  2. Поставки запчастей к сельхозтехнике;
  3. Разблокирование транспортной логистики и страхования;
  4. Реанимирование аммиакопровода "Тольятти-Одесса";
  5. "Разморозка" активов российских компаний.

Требования России

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ближайшие два месяца будут решающими для судьбы "зерновой сделки".

А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на переговорах есть "относительный результат".

О том, что Россия может пойти на продление сделки, "Страна" писала еще в начале мая, указывая причины.

Украина взамен на требование разблокировать экспорт российского аммиака через аммиакопровод "Тольятти – Одесса" требует провести обмен пленными в формате "всех на всех". Но на это не соглашается Россия.

США говорили, что готовы поддержать решение сторон по "зерновой сделке", если они смогут договориться по экспорту российских аммиачных удобрений.

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