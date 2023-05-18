В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что если за два ближайших месяца не будут удовлетворены все требования России по "зерновой сделке", договорённость после 17 июля будет прекращена.

Всего в МИД РФ называют пять требований:

Переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; Поставки запчастей к сельхозтехнике; Разблокирование транспортной логистики и страхования; Реанимирование аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; "Разморозка" активов российских компаний.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ближайшие два месяца будут решающими для судьбы "зерновой сделки".

А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на переговорах есть "относительный результат".

О том, что Россия может пойти на продление сделки, "Страна" писала еще в начале мая, указывая причины.

Украина взамен на требование разблокировать экспорт российского аммиака через аммиакопровод "Тольятти – Одесса" требует провести обмен пленными в формате "всех на всех". Но на это не соглашается Россия.

США говорили, что готовы поддержать решение сторон по "зерновой сделке", если они смогут договориться по экспорту российских аммиачных удобрений.