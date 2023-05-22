В Евросоюзе заявили, что не будут выполнять одного из требований РФ по продлению "зерновой сделки" - подключения к SWIFT "Россельхозбанка".

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

По его словам, планов по "переподключению" банка нет. Санкции могут быть смягчены или сняты только после завершения войны в Украине.

Напомним, что 18 мая "зерновую сделку" продлили еще на два месяца без учета требований РФ. Москва заявила, что среди прочего ожидает повторное включение "Россельхозбанка" в систему SWIFT.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ближайшие два месяца, на которые была продлена зерновая сделка, будут решающими в плане ее дальнейшей судьбы.

Лавров говорит, что генсек ООН Антониу Гутерриш выдвинул некую идею о том, как реализовать требования РФ по снятию санкций, блокирующих экспорт российского зерна и удобрений.

Позже Москва озвучила пять своих требований для продления "зерновой сделки" после 17 июля. Среди прочего там есть реанимирование аммиакопровода "Тольятти-Одесса".

По данным Reuters, Украина в обмен на это хочет расширить сделку по зерну, включив в нее новые порты и больше товаров.