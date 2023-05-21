Если порт в Николаеве будет разблокирован, Украина сможет увеличить экспорт зерна вдвое.

Такое заявление сделал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский в эфире телемарафона.

По словам министра, раблокировка позволит удешевить логистику, и аграрии смогут больше зарабатывать.

"Важно открытие не только Николаева, но и чтобы количество пропускаемых на Босфоре судов было достаточным. Ибо если их будет недостаточно, неважно, сколько портов будут открыты, это ничего не даст", - сказал Сольский.

Между тем Россия продолжает блокировать входной флот на порт "Южный" в рамках "зерновой инициативы" уже почти месяц. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины в Facebook.

Эта деструктивная политика, начавшаяся 29 апреля 2023 года, наносит серьезный ущерб экспорту агропродукции и является грубым нарушением соглашения, говорится в сообщении.

Более 1,5 миллиона тонн агропродукции, предназначенной для 10 стран мира, включая Африку и Азию, остается заблокированной в порту, в то время как 26 судов ожидают в территориальных водах Турции.

"Такое поведение России подчеркивает ее неуважение к международному праву и принципам. Она не собирается выполнять свои обязательства и продолжает использовать продовольствие как оружие в своей политике шантажа", - резюмирует ведомство.

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что условием возобновления экспорта российского аммиака через Украину Киев называл обмен пленными по принципу "всех на всех", на что не соглашалась Россия.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ближайшие два месяца, на которые была продлена зерновая сделка, будут решающими в плане ее дальнейшей судьбы. Он также объяснил, почему РФ согласилась продлить зерновую сделку без учета ее требований.

А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на переговорах есть "относительный результат" по выполнению российских требований о снятии санкций, блокирующих экспорт российского продовольствия и удобрений.