Украина хочет расширить сделку по зерну, включив в нее новые порты и больше товаров в обмен на включение в соглашение возобновления прокачки аммиака из России по аммиакопроводу Тольятти-Одесса.

Об этом сообщил источник Reuters в правительстве Украины.

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что условием возобновления экспорта российского аммиака через Украину Киев называл обмен пленными по принципу "всех на всех", на что не соглашалась Россия.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ближайшие два месяца, на которые была продлена зерновая сделка, будут решающими в плане ее дальнейшей судьбы. Он также объяснил, почему РФ согласилась продлить зерновую сделку без учета ее требований.

А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на переговорах есть "относительный результат" по выполнению российских требований (РФ требовала снять санкции, блокирующие экспорт российского продовольствия и удобрений).

Тем временем война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.

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