Китайский спецпредставитель по Украине Ли Хуэй в ходе визита в Москву уже встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Последний на встрече заявил о приверженности к дипломатии по ситуации в Украине.

Об этом сообщается в пресс-релизе МИД РФ.

"Глава МИД России подтвердил приверженность Москвы политико-дипломатическому разрешению конфликта", - говорится в сообщении.

При этом Лавров отметил "созданные украинской стороной и ее западными кураторами серьезные препятствия для возобновления мирных переговоров".

Также Москва выражает "признательность китайской стороне за взвешенную позицию в отношении украинского кризиса", говорится в релизе МИД РФ.

Напомним, по данным The Wall Street Journal, спецпредставитель Китая Ли Хуэй призвал Европу отдать России оккупированные территории Украины.

Неделю назад Ли Хуэй встречался в Киеве с Владимиром Зеленским. Представитель китайского МИД Ван Вэньбинь рассказал об их встрече. По его словам, "Китай готов работать на основе документа "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса" и искать самые широкие точки соприкосновения между международным сообществом для урегулирования кризиса и внести свой вклад в скорейшее прекращение огня и восстановление мира".

"Страна" разбирала, что значит визит специального представителя Китая в Киев.