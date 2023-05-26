Представитель Китая по Украине Ли Хуэй в ходе поездки по Европе призвал добиться немедленного прекращения огня и отдать России захваченные территории.

Об этом пишет Wall Street Journal.

"Китайский посланник, направленный для продвижения мирного плана Пекина по Украине, нес четкий сигнал: союзники США в Европе должны заявить о своей автономии и призвать к немедленному прекращению огня, оставив России во владении части своего меньшего соседа, которые она сейчас оккупирует. Западные чиновники знакомы с переговорами в столицах по всему континенту", - говорится в материале.

Тем временем Ли Хуэй уже приехал в МИД России.

Напомним, неделю назад Ли Хуэй встречался в Киеве с Владимиром Зеленским. Представитель китайского МИД Ван Вэньбинь рассказал об их встрече. По его словам, "Китай готов работать на основе документа "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса" и искать самые широкие точки соприкосновения между международным сообществом для урегулирования кризиса и внести свой вклад в скорейшее прекращение огня и восстановление мира".

"Страна" разбирала, что значит визит специального представителя Китая в Киев.