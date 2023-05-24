Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в этом году торговля между Россией и Китаем достигнет рекордного уровня в 200 миллиардов долларов.

Об этом он сообщил во время своего визита в Китай, передает CNN.

Он объяснил это тем, что "Москва сталкивается с растущей изоляцией от Запада".

В прошлом году двусторонняя торговля подскочила почти на 30% до рекордных 190 миллиардов долларов, в основном благодаря покупке Китаем российских энергоресурсов.

В этом году их торговля продолжала расти, увеличившись на 41% за первые четыре месяца, согласно данным китайской таможни.

Энергетическое сотрудничество с Китаем остается "безусловным приоритетом" России, сказал Мишустин и выразил уверенность, что в этом году удастся "довести общий товарооборот до 200 миллиардов долларов".

Указанный уровень товарооборота на год опередит график, установленный Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином в 2019 году, отмечает CNN.

Напомним, по данным Bloomberg, экспорт продукции из Китая в Россию в апреле этого года достиг рекордного уровня, повысившись на 153% по сравнению с предыдущим годом - до 9,6 млрд долларов.

А экспорт из КНР в РФ с января по апрель увеличился на 67,2% и составил 33,68 млрд долларов. Поставки из России в Китай за это время возросли на 24,8%, до 39,46 млрд долларов.