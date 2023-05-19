Китай будет использовать Владивосток как порт для внутренней торговли.

Об этом сообщает представительство МИД России во Владивостоке со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Использование Владивостока в качестве внутреннего порта призвано резко увеличить грузопоток через порт и улучшить логистику товаров в/из северных провинций Китая, к которым Владивосток ближе, чем китайские порты.

Сейчас грузы доставляют в порты на юге Китая на расстояние примерно 1 000 км. Путь до Владивостока составит около 200 км в рамках единой таможенной зоны. Изменение логистики входит в план Китая по возрождению промышленности северных территорий.

Ранее мы писали, что президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Россия фактически "вошла в подчинение Китая".

Также "Страна" сообщала, что, по данным Bloomberg, экспорт продукции из Китая в Россию в апреле этого года достиг рекордного уровня, повысившись на 153% по сравнению с предыдущим годом - до 9,6 млрд долларов.

Больше всего в РФ Китай поставляет автомобили и запчасти к ним, электронику и промышленное оборудование.