Пекин выразил решительный протест в связи с заявлениями G7 ("Большой семерки") о Китае. В связи с позицией G7 власти КНР заявили, что она наносит ущерб региональной стабильности.

Об этом говорится в официальном заявлении китайского МИД.

"G7 говорит о "движении к миру, стабильности и процветанию", но на самом деле она препятствует международному миру, наносит ущерб региональной стабильности и подавляет развитие других стран. Такие действия не вызывают никакого международного доверия. Не принимая во внимание серьезную обеспокоенность Китая, G7 настаивала на манипулировании вопросами, связанными с Китаем, очернении и нападках на Китай, грубом вмешательстве во внутренние дела Китая", - сказано в заявлении ведомства.

Китай выразил свое сильное недовольство и решительное несогласие с этим и подал строгие представления Японии как организатору саммита, а также другим сторонам, сообщил МИД.

Отдельно МИД Китая упрекнуло G7 в "поддержке сепаратизма Тайваня".

В апреле Китай уже призывал страны G7 прекратить вмешательство во внутренние дела других государств.

Ранее мы писали, что лидеры стран G7 на саммите в Хиросиме де-факто приняли линию Белого дома, отклонив попытки начать переговорный процесс по урегулированию конфликта между Киевом и Москвой при посредничестве Китая или Ватикана.