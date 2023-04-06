Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опроверг возможность переговоров с Россией до выхода Украины на границы 1991 года.

Об этом советник Андрея Ермака написал на своей странице в Twitter.

"О базовом. Основанием для проведения реальных переговоров с Россией является полноценный вывод российских вооруженных группировок за международно признанные границы Украины в 1991 году. Включая Крым. О каких-либо территориальных уступках или торгах нашими суверенными правами не может идти речь", – говорится в сообщении.

Ранее о возможности переговоров до освобождения Крыма заявил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.

Позже он уточнил свое заявление и добавил, что "все земли должны быть возвращены, никаких территориальных компромиссов не будет".

А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский предложит мирные переговоры Киева с Москвой, он совершит "политическое самоубийство".

Война в Украине продолжается уже 407-й день. Мы следим за новостями 6 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 406-го дня войны. Генштаб сообщал о боях в Бахмуте и за соседнюю Богдановку. Зеленский во время встречи с Дудой в Польше дал понять, что командование ВСУ может дать приказ на вывод украинских войск из Бахмута в случае угрозы его окружения. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина сможет вернуть Крым за 5-7 месяцев. А министр обороны Алексей Резников сказал, что вся война может закончиться в этом году, при этом Украина не пойдет на переговоры с Путиным.

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