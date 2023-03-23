Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли во время слушаний в Конгрессе назвал максималистскими цели Владимира Зеленского в войне, включающие возвращение Крыма.

На заседании генерала попросили оценить реализуемость действующих планов украинской власти – освобождения всех территорий в границах 1991 года.

"Вероятно, эта цель, действительно максималистская цель, поставленная президентом Зеленским, чрезвычайно трудно достижима военным путем", - сказал Милли.

Он также напомнил, что США не ведут войну с Россией, а только помогают Украине бороться за территориальную целостность.

На днях Милли говорил, что Украине будет чрезвычайно сложно вытеснить все российские войска со своей территории в 2023 году.

"Это будет очень трудная задача. Это не невозможно, но крайне сложно. И в мире вероятностей я не думаю, что это вероятно. Это может произойти, но я не думаю, что это произойдет", — сказал Милли.

Также он заявлял, что война Украины и России завершится переговорами. По его словам, окно возможностей для дипломатии может возникнуть в любое время.