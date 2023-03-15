Продолжаются контакты американцев и россиян. Минобороны РФ сообщает о телефонных переговорах между начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимов и председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.

Через несколько часов появились подробности телефонного разговора председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли с начальником российского Генерального штаба Валерием Герасимовым.

Представитель Объединенного комитета начальников штабов сообщил, что обсуждались "несколько связанных с безопасностью вопросов, вызывающих озабоченность".

Российское Минобороны указывает, что разговор состоялся "в развитие телефонных переговоров министра обороны Российской Федерации и министра обороны Соединенных Штатов Америки 15 марта 2023 г.".

На этих переговорах, по сообщению обеих сторон, главной темой был инцидент с американским беспилотником над Черным морем.

Ранее сообщалось, что министры обороны США и России обсудили по телефону сбитый американский беспилотник. Ллойд Остин сказал российскому министру, что США и дальше будут летать там, где позволяют международные законы.

А в Минобороны РФ сообщили, что Сергей Шойгу ответил, что причиной инцидента стали "действия США по несоблюдению заявленной РФ зоны ограничения полетов", Россия "не заинтересована в эскалации", но намерена и далее "реагировать на провокации".

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