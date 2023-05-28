"Необходимо оружие". У Зеленского назвали условие для окончания войны уже до конца года
Война в Украине сможет закончиться до конца года, если вовремя придет достаточное количество необходимого оружия.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью La Repubblica.
В этом контексте он отметил, что Украине по-прежнему не хватает снарядов, ракет большой дальности, также необходимы современные истребители.
Ранее на Банковой заявляли, что ждут поставок оружия с Запада, чтобы начать контрнаступление. В то же время сам Подоляк заявлял, что "предварительные операции" для наступления ВСУ уже начались.
Напомним, еще в апреле главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи сообщил, что более 98% обещанных единиц боевой техники уже поставлены Киеву.
Однако советник Андрея Ермака Михаил Подоляк заявил, что Киев сомневается в оценке Пентагона, что Украина получила более 98% обещанной боевой техники от Запада.
Война в Украине идет уже 459-й день. Мы следим за новостями 28 мая в своем онлайне.
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