Прогноз Подоляка о прямом эфире из Ялты "через полгода" не сбылся
Прогноз советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, что через полгода он приедет в Ялту и выйдет оттуда в прямой эфир, не сбылся.
28 ноября 2022 года он заявил следующее:
"Через месяцев шесть я специально поеду на набережную в Ялте, там у меня есть любимое место. Я оттуда включусь, гарантирую вам, и мы поговорим о том, каким будет Крым", - заявлял советник Ермака в эфире телемарафона.
Сегодня как раз прошло шесть месяцев с момента этих заявлений.
Правда, в начале апреля Михаил Подоляк скорректировал свой прогноз. Он предположил, что для освобождения Крыма понадобится ещё 5-7 месяцев. В конце апреля он выражал сомнение, что Украина получила почти всю обещанную Западом боевую технику.
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