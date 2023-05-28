Более двух десятков домов в Житомире были повреждены во время тревоги.

Об этом информирует городской совет на своей странице в Facebook.

Сообщается, что в областном центре преимущественно получили повреждения места общего пользования многоквартирных домов, в частности, ступенчатые пролеты, где вылетело стекло.

В сообщении говорится, что в воскресенье, 28 мая, по состоянию на 15.35 зафиксированы повреждения по 26 адресам.

Также в городском совете сообщают, что все учебные заведения и учреждения здравоохранения, где есть повреждения дверей и окон, работают в штатном режиме. Только учащиеся лицея № 25, которые временно учатся в лицее № 33, с понедельника, 29 мая, будут учиться дистанционно.

Напомним, власти Житомирской области подтвердили удар по одному из инфраструктурных объектов региона во время атаки "Шахедами" сегодня ночью. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

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