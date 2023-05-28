Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах.

Соответствующий пост Зеленский опубликовал на своей странице в Twitter.

"Поздравляю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю победы на президентских выборах", - говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что Украина рассчитывает на дальнейшее укрепление стратегического партнерства во благо обеих стран, а также на усиление взаимодействия для безопасности и стабильности Европы.

Напомним, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже объявил о своей победе на выборах и спел песню на митинге своих сторонников.

Эрдогана уже поздравляют с победой лидеры других стран. В числе первых, кто поздравил президента Турции, были эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

А соперник Эрдогана Кемаль Кылычдароглу признал свое поражение на выборах президента в Турции и заявил, что остается в оппозиции. Он обратился к 25 миллионам своих избирателей и призвал их поддерживать борьбу за демократию.

Ранее "Страна" анализировала, сможет ли Эрдоган переизбраться и чего ждать Украине от выборов в Турции.