Зеленский поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах.
Соответствующий пост Зеленский опубликовал на своей странице в Twitter.
"Поздравляю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю победы на президентских выборах", - говорится в сообщении.
Зеленский добавил, что Украина рассчитывает на дальнейшее укрепление стратегического партнерства во благо обеих стран, а также на усиление взаимодействия для безопасности и стабильности Европы.
Напомним, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже объявил о своей победе на выборах и спел песню на митинге своих сторонников.
Эрдогана уже поздравляют с победой лидеры других стран. В числе первых, кто поздравил президента Турции, были эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
А соперник Эрдогана Кемаль Кылычдароглу признал свое поражение на выборах президента в Турции и заявил, что остается в оппозиции. Он обратился к 25 миллионам своих избирателей и призвал их поддерживать борьбу за демократию.
Ранее "Страна" анализировала, сможет ли Эрдоган переизбраться и чего ждать Украине от выборов в Турции.