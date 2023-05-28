Соперник Реджепа Тайипа Эрдогана Кемаль Кылычдароглу в своем первом выступлении после второго тура выборов президента фактически признал свое поражение и заявил, что продолжит оппозиционную деятельность.

Его обращение опубликовано турецким изданием NTV.

Кылычдароглу обратился к 25 миллионам своих избирателей и призвал их поддерживать борьбу за демократию.

"Мы продолжим вести борьбу, пока в нашей стране не будет реализована демократия в истинном смысле этого слова", - заявил соперник Эрдогана.

Недавно Кемаль Кылычдароглу назвал Эрдогана "фальшивым лидером, который ориентируется на Россию, в дверь которой он, склонившись, скребется".

Напомним, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже объявил о своей победе на выборах и спел песню на митинге своих сторонников. По данным обработки почти 99% бюллетеней, Эрдоган опережал своего соперника Кемаля Кылычдароглу более чем на 4%.

Эрдогана уже поздравляют с победой лидеры других стран. В числе первых, кто поздравил президента Турции, были эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Ранее мы писали, что в первом туре выборов действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,24% голосов. У его конкурента Кемаля Кылычдароглу - 45,07% голосов. Явка избирателей составила 88,92%, недействительными признаны более 1 миллиона 20 тысяч голосов.

Ранее "Страна" анализировала, сможет ли Эрдоган переизбраться и чего ждать Украине от выборов в Турции.