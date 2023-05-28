В воскресенье, 28 мая, в Турции завершился второй тур президентских выборов.

Официально итоги второго тура выборов не объявлены, но, по данным обработки почти 99% бюллетеней, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опережает своего соперника Кемаля Кылычдароглу более чем на 4%.

Эрдоган уже объявил о своей победе на выборах президента и спел песню на митинге своих сторонников.

Тем временем, Эрдогана уже поздравляют с победой лидеры других стран.

В числе первых, кто поздравил президента Турции, были эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Напомним, опросы пророчили победу действующему президенту Турции Эрдогану с результатом в районе 52-53% голосов.

В первом туре выборов действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,24% голосов. У его конкурента Кемаля Кылычдароглу - 45,07% голосов. Явка избирателей составила 88,92%, недействительными признаны более 1 миллиона 20 тысяч голосов.

Ранее "Страна" анализировала, сможет ли Эрдоган переизбраться и чего ждать Украине от выборов в Турции.