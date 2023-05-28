Эрдоган объявил о победе на президентских выборах в Турции и спел песню для своих сторонников. Видео
В воскресенье, 28 мая, в Турции завершился второй тур президентских выборов.
Официально итоги второго тура выборов не объявлены, но, по данным обработки почти 99% бюллетеней, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опережает своего соперника Кемаля Кылычдароглу более чем на 4%.
Эрдоган уже объявил о своей победе на выборах президента и спел песню на митинге своих сторонников.
Тем временем, Эрдогана уже поздравляют с победой лидеры других стран.
В числе первых, кто поздравил президента Турции, были эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Напомним, опросы пророчили победу действующему президенту Турции Эрдогану с результатом в районе 52-53% голосов.
В первом туре выборов действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,24% голосов. У его конкурента Кемаля Кылычдароглу - 45,07% голосов. Явка избирателей составила 88,92%, недействительными признаны более 1 миллиона 20 тысяч голосов.
Ранее "Страна" анализировала, сможет ли Эрдоган переизбраться и чего ждать Украине от выборов в Турции.