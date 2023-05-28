В Турции 28 мая пройдет второй тур президентских выборов. В первом туре Реджеп Тайип Эрдоган сохраняет отрыв от претендента с 49,52% голосов, а у его соперника Кемаля Кылычдароглу - 44,88%.

Опросы пророчат победу действующему президенту с результатом в районе 52-53% голосов.

Избирательные участки открылись в 08:00 и закроются в 17:00 по местному времени. По всей стране установлено более 191 тысячи избирательных урн. Более 64 миллионов человек имеют право проголосовать.

Подсчет голосов начнется после закрытия избирательных участков. В Турции нет экзитполов, но ожидают, что предварительные результаты будут известны в течение нескольких часов после закрытия избирательных участков.

Укрепляет позиции Эрдогана тот факт, что набравший более 5% экс-кандидат Синан Оган заявил о поддержке президента. Но что будет по итогу - покажет голосование.

Напомним, в первом туре выборов явка избирателей составила 88,92%, недействительными признаны более 1 миллиона 20 тысяч голосов.

С парламентскими выборами ситуация яснее. Партия Эрдогана (Партия справедливости и развития) впереди с 35%, у партии Кылычдароглу - на 10% меньше. В целом у коалиции Эрдогана в Меджлисе будет 322 места из 600.

Ранее "Страна" анализировала, сможет ли Эрдоган переизбраться и чего ждать Украине от выборов в Турции.