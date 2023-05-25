Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Кемаль Кылычдароглу. Коллаж: DR

Во втором туре президентских выборов в Турции Эрдоган получит 52,7% голосов, а кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу - 47,3%.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании KONDA.

Известно, что прокурдские политические партии заявили о поддержке кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу во втором туре выборов, который состоится 28 мая.

Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов.

Опрос по второму туру президентских выборов в Турции

На днях опрос центра Areda Survey показал, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может одолеть своего соперника от оппозиции Кемаля Кылычдароглу с отрывом в почти 5% во втором туре выборов.

Напомним, в первом туре выборов Эрдоган набрал 49,24% голосов, Кылычдароглу – 45,07%. Явка на выборах составила 88,92%, недействительными признаны более 1 миллиона 20 тысяч голосов.

Тем временем набравший более 5% в первом туре экс-кандидат в президенты Турции Синан Оган официально поддержал действующего лидера Эрдогана во втором туре президентских выборов в Турции.

Ранее "Страна" анализировала, сможет ли Эрдоган переизбраться и чего ждать Украине от выборов в Турции.

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