Во втором туре президентских выборов в Турции Эрдоган получит 52,7% голосов, а кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу - 47,3%.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании KONDA.

Известно, что прокурдские политические партии заявили о поддержке кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу во втором туре выборов, который состоится 28 мая.

Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов.

На днях опрос центра Areda Survey показал, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может одолеть своего соперника от оппозиции Кемаля Кылычдароглу с отрывом в почти 5% во втором туре выборов.

Напомним, в первом туре выборов Эрдоган набрал 49,24% голосов, Кылычдароглу – 45,07%. Явка на выборах составила 88,92%, недействительными признаны более 1 миллиона 20 тысяч голосов.

Тем временем набравший более 5% в первом туре экс-кандидат в президенты Турции Синан Оган официально поддержал действующего лидера Эрдогана во втором туре президентских выборов в Турции.

Ранее "Страна" анализировала, сможет ли Эрдоган переизбраться и чего ждать Украине от выборов в Турции.