Набравший более 5% в первом туре экс-кандидат в президенты Турции Синан Оган официально поддержал действующего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов в Турции.

Таким образом победа Эрдогана, который набрал в первом туре более 49%, становится ещё более вероятной.

Синан Оган

Ранее "Страна" анализировала, сможет ли Эрдоган переизбраться и чего ждать Украине от выборов в Турции.

Как сообщалось, в первом туре этого исторического голосования, в котором у оппозиции впервые за 20 лет появился шанс прийти к власти, ни один из кандидатов не преодолел 50-процентный барьер - Эрдоган набрал 49,24% голосов, а его соперник - Кылычдароглу 45,06%.

С парламентскими выборами ситуация яснее. Партия Эрдогана (Партия справедливости и развития) впереди с 35%, у партии Кылычдароглу - на 10% меньше. В целом у коалиции Эрдогана в Меджлисе будет 322 места из 600.

Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов.

Накануне второго тура Кылычдароглу назвал действующего президента "фальшивым лидером, который ориентируется на Россию, в дверь которой он, склонившись, скребется". Также Кылычдароглу заявил, что не намерен проигрывать.