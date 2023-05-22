На выборах президента Турции Эрдоган может одолеть соперника от оппозиции с отрывом почти 5 процентов
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может одолеть своего соперника от оппозиции Кемаля Кылычдароглу с отрывом в почти 5% во втором туре выборов.
Об этом свидетельствуют результаты опроса центра Areda Survey.
У Эрдогана 52,4%, у его соперника - 47,6%.
Напомним, в первом туре выборов Эрдоган набрал 49,24% голосов, Кылычдароглу – 45,07%. Явка на выборах составила 88,92%, недействительными признаны более 1 миллиона 20 тысяч голосов.
Сегодня набравший более 5% в первом туре экс-кандидат в президенты Турции Синан Оган официально поддержал действующего лидера Эрдогана во втором туре президентских выборов в Турции.
Ранее "Страна" анализировала, сможет ли Эрдоган переизбраться и чего ждать Украине от выборов в Турции.
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