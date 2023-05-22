Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может одолеть своего соперника от оппозиции Кемаля Кылычдароглу с отрывом в почти 5% во втором туре выборов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса центра Areda Survey.

У Эрдогана 52,4%, у его соперника - 47,6%.

Напомним, в первом туре выборов Эрдоган набрал 49,24% голосов, Кылычдароглу – 45,07%. Явка на выборах составила 88,92%, недействительными признаны более 1 миллиона 20 тысяч голосов.

Сегодня набравший более 5% в первом туре экс-кандидат в президенты Турции Синан Оган официально поддержал действующего лидера Эрдогана во втором туре президентских выборов в Турции.

Ранее "Страна" анализировала, сможет ли Эрдоган переизбраться и чего ждать Украине от выборов в Турции.