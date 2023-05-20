Сенатор-республиканец Тим Скотт заявил, что выдвигает свою кандидатуру для участия в президентских выборах США в 2024 году. Сенатор представляет штат Южная Каролина.

Об этом пишет The Hill.

Скотт подал заявку в Федеральную избирательную комиссию 19 мая, старт его предвыборной кампании запланирован на 22 мая.

Скотт поборется за выдвижение в президенты от республиканцев наряду с предшественником Байдена Дональдом Трампом, бывшим постпредом США в ООН Никки Хейли, бывшим губернатором Арканзаса Асой Хатчинсоном и бизнесменами Вивеком Рамасвами, Перри Джонсоном, а также радиоведущим Ларри Элдером.

В апреле Скотт объявил о создании спецкомитета для определения того, есть ли ему смысл участвовать в президентской гонке. Тогда он осудил работу Джо Байдена и Демократической партии, пообещал противостоять Китаю, бороться с нелегальной иммиграцией, дать родителям больше выбора в вопросах, связанных с образованием их детей, и защищать религиозные свободы. Впрочем, согласно опросам общественного мнения, шансы сенатора малы: пока ему прогнозируют 3% голосов на праймериз. Это в рамках статистической погрешности.

До начала политической карьеры Скотт работал в сфере финансовых услуг. С 2009 по 2011 годы он был членом палаты представителей штата Южная Каролина. С 2011 по 2013 год - членом палаты представителей США. Сенатором от штата Южная Каролина он является с 2013 года. Скотт состоит в комитете Сената по вопросам банковского дела, жилищного строительства и городского хозяйства.

Скотт - один из 11 афроамериканцев, когда-либо заседавших в Сенате США, а также первый в истории афроамериканец, который состоял в обеих палатах Конгресса. Шесть лет назад журналист уронила ему на голову ноутбук.

Ранее ему прочили выдвижение вместе с Трампом, который хотел заменить Майкла Пенса на менее независимого союзника.

От Демократической партии свои кандидатуры на участие в президентских праймериз пока выдвинули нынешний президент США 80-летний Джо Байден, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший и писательница Марианна Уильямсон.

Последние опросы показывают, что Байден сильно рискует проиграть будущие президентские выборы в США.