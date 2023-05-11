В российских Telegram-каналах, связанных с куратором ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, началась его "прокачка" как кандидата в президенты России на выборах в 2024 году.

Так, публикуется, по-видимому, предвыборный баннер, на котором изображен Пригожин. Слоган гласит: "Стрелять надо метко. Работать надо честно".

Напомним, накануне Евгений Пригожин обвинил российскую армию в сдаче позиций под Бахмутом и снова пригрозил вывести "вагнеровцев" из города.

А сегодня российское оппозиционное издание "Медуза" со ссылкой на источники в Администрации президента России сообщало о том, что в Кремле восприняли как "серьезную угрозу" новую критику куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в адрес минобороны РФ и заявления о намерении уйти из Бахмута.

По словам источников, своими заявлениями Пригожин перешел "красные линии" и "если так пойдет дальше, это точно прекратят официальные силовики".

Ранее мы писали, что глава Чечни Рамзан Кадыров снова раскритиковал Евгения Пригожина за угрозы вывести ЧВК "Вагнер" из Бахмута и пообещал "разобраться лицом к лицу".

Также "Страна" анализировала, почему в РФ сторонники войны критикуют командование и руководство страны.