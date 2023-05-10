Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал свое заявление про "дедушку" и дал понять, что он подразумевал начальника Генштаба армии РФ Валерия Герасимова, а не президента РФ Владимира Путина, как многие подумали.

"Вариант номер один - Мезинцев, которого уволили за то, что он давал нам снаряды и теперь он нам давать снаряды не может. Начальник генштаба Валерий Васильевич Герасимов, который должен давать нам снаряды, но снаряды мы в достаточном объеме не получаем, а получаем только 10%. И третий вариант - Наталья Хим, которая в соцсетях предложила нам ящики со снарядами. Сами ответьте на вопрос, кого из них я имел в виду, называя дедушкой", - заявил он.

Герасимову сейчас 67 лет, а Мезинцеву - 61.

Напомним, ВСУ считают заявления Пригожина о дефиците боеприпасов блефом, поскольку РФ выпускает более 20 тысяч снарядов в день.

Также вчера Пригожин обвинил российскую армию в сдаче позиций под Бахмутом и снова грозился вывезти "вагнеровцев".

А после заявления Пригожина о том, что 72-я бригада РФ оставила позиции под Бахмутом, в "Азове" сообщили об освобождении трех километров захваченной территории в Бахмуте.