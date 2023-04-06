В США документы на регистрацию кандидатом на выборы президента от Демократической партии подал экологический активист, адвокат и антипрививочник, 69-летний Роберт Кеннеди-младший. Он приходится сыном убитому сенатору Роберту Ф. Кеннеди и племянником президенту Джону Кеннеди.

Регистрацию документов потенциального кандидата в президенты в среду подтвердил казначей его избирательной кампании Джон Салливан.

Кеннеди - юрист по образованию. Он возглавлял кампанию, ставящую под сомнение вакцины против коронавируса, а в 2021 году его аккаунт был удален из Инстаграма из-за ложной и вводящей в заблуждение информации о вирусе.

В прошлом месяце Кеннеди-младший создал сайт для сбора пожертвований и набора волонтеров. В сообщении на странице говорилось, что он будет баллотироваться, если сможет собрать деньги и мобилизовать достаточно людей для победы.

Западные издания считают, что шансы Кеннеди-младшего стать президентом США невелики, так как Джо Байден все еще пользуется значительной поддержкой среди избирателей демократов.

Также кандидатом от Демпартии зарегистрировалась автор книг по саморазвитию 70-летняя Марианна Уильямсон.

В феврале о своем выдвижении в кандидаты в президенты США объявил 37-летний американский бизнесмен с индийскими корнями Вивек Рамасвами.

А в марте 75-летний бизнесмен и политик-республиканец Перри Джонсон объявил о намерении участвовать в борьбе за пост президента США на выборах 2024 года.