Российская Госдума приняла поправку, которая позволяет проводить выборы на территории с военным положением. Это поправка принята специально под "выборы" на аннексированных территориях, которые хотят провести 10 сентября.

Об этом пишут российские СМИ.

Поправка была принята после консультаций центризбиркома с минобороны РФ и ФСБ.

О том как РФ готовит проведение этих "выборов" и кто в них будет участвовать мы подробно писали в отдельном материале. В "ДНР", "ЛНР", оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей будут избирать "депутатов" в местные "представительные" органы, в том числе "законодательные собрания" регионов. Кроме того, действующие "Народные советы республик" должны также избрать по представлению президента России Владимира Путина "глав" регионов.

Еще в феврале разведка Британии сообщала, что Россия готовит "региональные выборы" на оккупированных территориях Украины, чтобы оправдать факт их захвата.

Война в Украине продолжается уже 448-й день. Мы следим за новостями 17 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 447-го дня войны. Вчера по Киеву ночью была массированная ракетная атака. Она, как заявили власти, "была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени". Применялись крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники - всего 18 ракет, включая шесть "Кинжалов". Все ракеты, как заявляется, были сбиты, но обломки упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала подоплеку дела о взятках в Верховном суде Украины.