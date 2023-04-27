Россия собирается провести 10 сентября "выборы" "губернаторов" на захваченных территориях Украины, об аннексии которых она объявила в прошлом году.

Об этом заявил "глава" т.н "ДНР" Денис Пушилин.

По его словам, он намерен принять участие в этих "выборах", баллотируясь на пост "главы республики".

Напомним, что еще в феврале разведка Британии сообщала, что Россия готовит "региональные выборы" на оккупированных территориях Украины, чтобы оправдать факт их захвата.

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