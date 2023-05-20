38.6% украинцев так или иначе поддерживают идею голосования на выборах в приложении "Дия".

Таковы результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова в конце апреля - начале мая.

При этом, 50.5% участников опроса - в той или иной форме против этого.

Напомним, идею ввести электронное голосование на выборах через "Дию" ранее озвучивали представители власти. Но против этого выступает оппозиция, опасаясь, что эта система будет использована для фальсификации выборов властью.

Ранее мы писали, что президент ПАСЕ Тини Кокс настаивает на проведении в срок парламентских и президентских выборов в Украине, поскольку такое обязательство содержится в уставе Совета Европы, ратифицированном Украиной. Он заметил, что к Украине не будет никаких претензий, если выборы будут не идеальными. Но сами выборы "как непременный атрибут демократии" необходимы.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что никаких выборов - ни президентских, ни парламентских - в Украине во время действия военного положения проводить, на чем настаивают в ПАСЕ, не могут.