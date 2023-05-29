На выборах в Турции обошлось без сенсаций - президентом переизбрали 69-летнего Эрдогана, который стоит у руля страны уже больше 20 лет.

За действующего президента проголосовали 52%, за его оппонента 74-летнего Кемаля Кылычдароглу - почти 48%. Это разница в более чем 2 миллиона голосов.

Впрочем, победа Эрдогану далась тяжелее всего за всю карьеру - Кылычдароглу почти вдвое увеличил свой обычный рейтинг в 25%. По сути, многие голосовали не за Кемаля, а против Эрдогана. Общество явно расколото. Тем не менее позиции многолетнего турецкого лидера оказались сильнее.

В воскресенье вечером Эрдоган выступил в Стамбуле, где перед своими сторонниками спел предвыборную песню.

"Мы будем править страной ближайшие пять лет", - сказал он своим ликующим сторонникам с крыши автобуса в Стамбуле.

Всех проголосовавших он поблагодарил за "фестиваль демократии", который Турция, по мнению президента, продемонстрировала на этих выборах. И добавил, что все 85 миллионов граждан Турции - победители этих выборов.

Кылычдароглу в своем выступлении перед сторонниками поблагодарил проголосовавших за него 25 миллионов граждан Турции, осудил "авторитарный режим Эрдогана" и назвал выборы несправедливыми.

Но и к протестам не призывал - разрыв не позволяет. И дал понять, что поражение признает, заявив, что намерен и далее заниматься оппозиционной деятельностью.

Многие мировые лидеры уже поздравили Эрдогана с победой, среди них и Зеленский.

"Мы надеемся развивать наше сотрудничество в интересах безопасности и стабильности Европы и еще больше укреплять наше стратегическое партнерство на благо наших стран", - заявил Зеленский.

Почему турки переизбрали Эрдогана и что это значит для Украины - в материале "Страны".

"Партнер Путина"

Традиционно против Эрдогана голосовали столицы, крупные города и курдские области, а поддерживала его провинция и консервативные избиратели.

В оппозиционном лагере после объявления итогов выборов начались споры о том, правильно ли они выставили против Эрдогана еще более пожилого и совсем не харизматичного Кылычдароглу. Популярный 54-летний мэр Стамбула Экрем Имамоглу не смог выдвинуться из-за грозящего ему тюремного срока по обвинению в оскорблении избиркома на мэрских выборах.

Тем не менее именно на его кандидатуре настаивала Мерал Акшенер, лидер "Хорошей партии", входящей в состав объединенной оппозиции.

"Мы хотим кандидатуру человека, который победит", - говорила она.

Из-за споров альянс чуть не развалился, но в итоге сошлись на кандидатуре Кылычдароглу, который, впрочем за всю карьеру ни разу не выигрывал выборы. Да и явно не соответствовал запросу в обществе на "новые, молодые лица", благодаря которому, например, на выборах мэра Стамбула победил Экрем Имамоглу.

После первого тура у многих не осталось сомнений, что Эрдоган вновь станет президентом.

"Еще пару недель назад мир чуть ли не на ушах стоял в ожидании первого тура президентских выборов в Турции: устоит ли Эрдоган, не заканчивается ли его путь к укреплению своего "султаната"? Устоял, а еще через неделю стало понятно - его окончательная победа во втором туре выглядит более чем вероятной. Ажиотаж спал. И в Кремле могут спать спокойно, Эрдоган остается понятным, если не сказать, доверительным партнером Путина", - написал в своем телеграм-канале политолог Аркадий Дубнов.

Помимо харизмы и хватки самого Эрдогана важным на этих выборах эксперты называют внешний фактор. Западные СМИ призывали "свергнуть Эрдогана", а сам он винил США во вмешательстве в выборы. И это явно еще больше добавило голосов Эрдогану от избирателей, которые считают, что в бедах Турции "виновата Америка". Многие уверены, что Кылычдароглу - ставленник Запада.

Сам Кылычдароглу в ответ пытался перед вторым туром проводить линию, что "Эрдоган - марионетка Путина", обещал ввести санкции против РФ в случае победы на выборах, но избирателя это, судя по результатам второго тура, не сильно впечатлило.

Главной задачей Эрдогана называют спасение экономики, которая сильно пошатнулась за последние годы - национальная валюта лира рухнула в разы, а цены подскочили тоже в разы.

Впрочем, учитывая, что он обещает вести прежнюю политику с понижением банковских ставок, это может стать нелегкой задачей. Также, по прогнозам, Эрдоган может еще больше закрутить гайки и превратиться в настоящего падишаха, и все большую роль будет играть ислам, а страна - отдаляться от принципов светского государства.

Как и на прошлых выборах, люди с высшим образованием в больших городах недолюбливают нынешнюю власть, а жители провинции, наоборот, хвалят президента.

"Тайип построил отличные дороги и мосты, он удерживает ситуацию под контролем, чтобы не было терактов, войн. Президент хочет сделать Турцию еще влиятельнее. Непросто управлять страной и спасать экономику, когда рядом конфликт в Сирии, а внутри Турции курды выступают. У нас много врагов, поэтому только такой мощный лидер, как Тайип, должен быть у лидера. А оппозиция - что? Только языками почесать. Что может никакой Кемаль?" - объясняет свой выбор предприниматель Имран Бозкурт из Кемера.

Среди поклонников Эрдогана - и консервативные мусульмане.

"На его митингах - очень много женщин с закрытыми лицами, хоть Турция самое светское государство мусульманского мира и большинство одевается по-современному. Я когда увидел публику на митинге Эрдогана в Кучюкчекмедже, одном из районов Стамбула, подумал: "Я что, в Иране?" Там-то ислам доминирует, но Турция не такая консервативная. Эрдоган постоянно использует религию, и многие ему фанатично верят, считают, что его Аллах благословил", - говорит нам Гохан Яшар, хозяин сети магазинов из Стамбула.

Тем не менее популярность оппозиции в Турции тоже выросла.

"Ведь лира с каждым днем слабнет, все дорожает, недовольных больше и больше", - рассказал "Стране" оппозиционный журналист Ариф Арслан.

По мнению экспертов, сохраняется и риск гражданского противостояния - в случае тотального финансового кризиса и резкого всплеска протестных настроений.

"В обществе царит сильное напряжение и разделение. Президент Турции задушил свободную прессу, преследует оппозицию и нивелировал принцип разделения церкви и государства, которого придерживался Ататюрк. Десять лет назад мы уже видели революцию на площади Таксим. Внутреннее недовольство авторитарным правлением Эрдогана растет, как и брожение среди военных, которые не хотят драться и погибать в Сирии за непонятные интересы, а президент посылает туда солдат под предлогом борьбы с курдскими сепаратистами, которые расшатывают ситуацию в Турции. На самом деле у него в Сирии свои интересы. Волнения возможны, новый военный переворот - вряд ли. Один уже провалился, и наказание для путчистов было жестким. Но если цены и дальше будут расти, а люди беднеть, то половина Турции, которая против Эрдогана, может выйти на улицы и тогда не исключены досрочные выборы", - говорит Арслан.

"На грани конфликта"

Ситуация в Турции, ключевой стране на Ближнем Востоке со второй армией в НАТО, важна для всего региона и для мира в целом.

"Турция постоянно балансирует на грани крупного военного конфликта. Эрдоган обвиняет американцев в поддержке курдских сепаратистов и террористов, ссорится с Грецией, союзником НАТО. С Россией тоже то ругается, то мирится. А еще мечтает о новой Османской империи, хочет подчинить себя другие страны Ближнего Востока. Однажды это все может закончиться большой войной", - прогнозирует Арслан.

Эксперт Ольжас Бибанов считает внешнюю политику Эрдогана провальной.

"Вместо того чтобы заниматься консолидацией тюркского мира, Эрдоган заигрывает с арабами и подавляет инакомыслие внутри страны", - сказал нам Бибанов.

Другие же, наоборот, уверены, что Эрдогану удается поддерживать мир и равновесие в Турции и на Ближнем Востоке.

"Рядом Сирия с многолетним конфликтом, Израиль, который воюет с Палестиной, на все это накладываются нефтяные интересы мировых держав, а еще в стране базы НАТО. Эрдогану удается держать баланс в таких непростых условиях, ему просто приходится показывать зубы на международной арене. Иначе террористы и сепаратисты взорвут Турцию", - говорит "Стране" турецкий журналист Эрдиндж Челикан.

К слову, среди фанов Эрдогана много сирийских беженцев: он их приютил в стране, а Кылычдароглу хотел выслать.

Всего в Турции сейчас живет несколько миллионов сирийцев. У части из них уже есть турецкий паспорт и право на голосование. По словам турков, именно сирийцев много среди толп радующихся победе Эрдогана.

Запад довольно прохладно встретил известие о победе Эрдогана. В последнее время отношение Турции с США и ЕС крайне напряженные. На выборах они практически в открытую поддерживали представителя оппозиции. Однако в открытую ссориться с Анкарой в Брюсселе и Вашингтоне не хотят. Для Штатов турки - ключевой союзник по НАТО на Ближнем Востоке.

А ЕС опасается проблемы мигрантов. Дело в том, что Турция разместила в своих лагерях несколько миллионов беженцев из Сирии и других стран региона. И в Евросоюзе боятся, что Эрдоган, так же как и в 2015 году, может отправить их в Европу. Поэтому, несмотря на всю прохладность отношений, европейцы на открытый конфликт с Анкарой идти не хотят.

Чего ждать Украине

Турция, как известно, играет очень заметную роль в ходе войны в Украине. Под ее патронатом была заключена "зерновая сделка", Эрдоган активно продвигает свои услуги как посредника для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией.

И в целом придерживается подчеркнутого нейтралитета, стремясь сохранить близкие отношения с обеими странами. При этом не вводя санкции против РФ, извлекая выгоду, помогая Москве их обходить.

Кроме того, Путин и Эрдоган фактически поделили зоны влияния в Сирии, Турция предоставляет свою территорию для транзита российского газа (взамен получая крупные скидки на энергоносители), а "Росатом" построил АЭС в Турции.

"Эрдоган играет "роль миротворца" в войне в Украине. Место Эрдогана в качестве посредника между Украиной и Россией вписывается в его видение независимой внешней политики, в которой Турция балансирует между великими державами мира и, в конечном итоге, вступает в их ряды", - сказал "Стране" Джеймс Райан, директор ближневосточной программы Института исследований внешней политики США.

"Эрдоган придерживается политики ни нашим ни вашим, и дружит и с Зеленским, и с Путиным - в своих политических и бизнес-интересах. И продолжит эту политику и дальше", - говорит Арслан.