"Страна" подводит промежуточные итоги, что сейчас известно об утренней атаке дронов на Москву. Дроны попали в жилые дома, медпомощь понадобилась двоим людям.

Минобороны РФ заявляет, что российскую столицу атаковали восемь беспилотников самолетного типа. В нападении Москва обвинила Украину. Утверждается, что "все беспилотники противника поражены".

Российский телеграм-каналы сообщают, что удар совершался с помощью более чем 30 беспилотников, которые летели на сверхмалой высоте. Большую часть сбила ПВО, часть - зацепились за деревья и провода из-за низкой высоты полета.

Российские телеграм-каналы на данный момент называют три типа беспилотников, которые могли участвовать в атаке.

Ударный дрон UJ-22 Airborne компании "Укрджет" (на первом видео) с дальностью полета в 800 километров и грузоподъемностью 15-20 килограммов.

Дрон этого типа в феврале рухнул у газовой компрессорной станции "Газпрома" под Коломной, зацепившись за дерево.

Новые дроны самолётного типа с аэродинамической схемой "утка". Такие беспилотники использовались при атаке на Краснодар 26 мая, сообщил бывший руководитель компании "Ильюшин" Алексей Рогозин.

Такие дроны оснащены двигателем внутреннего сгорания. Размах крыла не менее четырех метров. Теоретически могут лететь на дальность дальность от 400 до 1000 километров. Предположительная стоимость - $30-200 тыс.

Дрон А-2 "Синиця" (на втором видео) харьковского производства с дальностью до 100 км, который после модификации смог преодолевать значительные расстояния.

На видео ниже - взрыв упавшего в поле беспилотника в районе поселка Ильинка.

Как сообщалось, в Москве эвакуировали сотни людей после удара беспилотника по 30-этажке на Ленинском проспекте. Он врезался в окно на 14-м этаже, но взрывчатка не сдетонировала.