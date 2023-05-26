В сети появился момент сегодняшнего удара беспилотника в российском Краснодаре.

Соответствующее видео публикует паблик Shot.

Тем временем власти региона уже подтвердили атаку дроном. Местный губернатор заявляет, что два беспилотника ударили по зданиям на улице Морской. Заявлено, что жизнеобеспечивающая инфраструктура города не пострадала и обошлось без жертв.

Ранее СМИ писали, что в Курской области беспилотник сбросил три боеприпаса на здание ФСБ.

Также сообщалось, что вчера в РФ заявили о сбитии дронов под Севастополем.

Тем временме война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 456-го дня войны. Вчера вернулись домой 106 украинских пленных - 8 офицеров, 98 солдат и сержантов с Бахмутского направления. Также вчера ночью по Украине была совершена масштабная атака дронами. Было запущено 36 "Шахидов", все они были сбиты. Часть из них долетела до Львова.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

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