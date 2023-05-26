Власти Краснодара заявили о взрыве в центре города. По их данным, повреждены кровля и окна здания на Морской улице. Пострадавших нет.

В местных пабликах пишут об атаке двух беспилотников, как минимум один из которых был сбит.

Ранее сообщалось, что об атаке беспилотника на один из лучших российских разведывательных кораблей.

Также мы СМИ писали, что в Курской области беспилотник сбросил три боеприпаса на здание ФСБ.

Война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 456-го дня войны. Вчера вернулись домой 106 украинских пленных - 8 офицеров, 98 солдат и сержантов с Бахмутского направления. Также вчера ночью по Украине была совершена масштабная атака дронами. Было запущено 36 "Шахидов", все они были сбиты. Часть из них долетела до Львова.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

.