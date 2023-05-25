Вечером в четверг, 25 мая, в Ростовской области России сообщают об украинской воздушной атаке на военный аэродром в Морозовске.

Об этом пишут российские военные Telegram-каналы.

По данным пабликов, атаковавший аэродром беспилотник или ракету сбила система ПВО.

Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев признал, что в районе Морозовска сработала система ПВО. По его словам, сбита ракета.

Ранее мы публиковали видео ударов дронами по нефтеперерабатывающему заводу под Краснодаром.

Война в Украине идет уже 456-й день. Мы следим за новостями 25 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 455-го дня войны. Из сводок Генштаба пропала формулировка о боях внутри Бахмута. Хотя замминистра обороны Анна Маляр вновь заявляет, что украинские силы удерживают район около памятника самолёту. Морскими дронами был атакован самый современный на сегодняшний день разведывательный корабль в составе российского флота "Иван Хурс". А куратор "Вагнера" Пригожин дал интервью, где снова рассказал много "зрады", допустив даже революцию в РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводит итоги дня.