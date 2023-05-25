Под Севастополем сегодня ночью сбили два беспилотника. Еще несколько были заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщают оккупационные власти Крыма.

Заявлено, что объекты в городе не пострадали.

Отметим, что Россия сегодня ночью запустила по Украине почти четыре десятка дронов. В Черновицкой области упавший "Шахид" вызвал пожар, повредил дома и ЛЭП.

"Шахиды" этой ночью также пытались атаковать Львовскую область и Киев.

Война в Украине идет уже 456-й день. Мы следим за новостями 25 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 455-го дня войны. Из сводок Генштаба пропала формулировка о боях внутри Бахмута. Хотя замминистра обороны Анна Маляр вновь заявляет, что украинские силы удерживают район около памятника самолёту. Морскими дронами был атакован самый современный на сегодняшний день разведывательный корабль в составе российского флота "Иван Хурс". А куратор "Вагнера" Пригожин дал интервью, где снова рассказал много "зрады", допустив даже революцию в РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводит итоги дня.