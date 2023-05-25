В Черновицкой области упавший беспилотник стал причиной пожара в гараже и повредил три жилых дома. Обломки повредили три линии электропередач, отключены 140 абонентов в Днестровском районе.

Об этом сообщили в областной администрации.

По данным главы Черновецкой ОВА Руслана Запаранюка, пуски зафиксировали по северному и южному направлениям. Падение обломков БПЛА "Шахед-136" в Днестровском районе Черновицкой области произошло в 04:18.

К счастью, информация о пострадавших не поступала.

Напомним, этой ночью в Украине была масштабная атака дронами. Всего было выпущено и сбито 36 дронов.

На данный момент известно, что "Шахиды" пытались атаковать Киев и Львовскую область.

Тем временем война в Украине идет уже 456-й день. Мы следим за новостями 25 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 455-го дня войны. Из сводок Генштаба пропала формулировка о боях внутри Бахмута. Хотя замминистра обороны Анна Маляр вновь заявляет, что украинские силы удерживают район около памятника самолёту. Морскими дронами был атакован самый современный на сегодняшний день разведывательный корабль в составе российского флота "Иван Хурс". А куратор "Вагнера" Пригожин дал интервью, где снова рассказал много "зрады", допустив даже революцию в РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводит итоги дня.