Почти четыре десятка. Стало известно, сколько дронов РФ запустила ночью по Украине
Сегодня в ходе ночной атаки враг запустил по Украине 36 "Шахидов". Все дроны были уничтожены подразделениями "Запад", "Центр" и "Юг".
Об этом сообщает командование Воздушных сил в Facebook.
Пуски зафиксированы с северного и южного направлений.
Вероятно, враг был нацелен атаковать критическую инфраструктуру и военные объекты в западных регионах государства, считают военные.
К отражению атаки были привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительная авиация и мобильные огневые группы.
Также "Страна" сообщала, что армия России обстреливает Бахмут, ВСУ отбили 23 атаки на Донбассе и под Купянском.
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Ранее мы подводили итоги 455-го дня войны. Из сводок Генштаба пропала формулировка о боях внутри Бахмута. Хотя замминистра обороны Анна Маляр вновь заявляет, что украинские силы удерживают район около памятника самолёту. Морскими дронами был атакован самый современный на сегодняшний день разведывательный корабль в составе российского флота "Иван Хурс". А куратор "Вагнера" Пригожин дал интервью, где снова рассказал много "зрады", допустив даже революцию в РФ.
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