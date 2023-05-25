Сегодня в ходе ночной атаки враг запустил по Украине 36 "Шахидов". Все дроны были уничтожены подразделениями "Запад", "Центр" и "Юг".

Об этом сообщает командование Воздушных сил в Facebook.

Пуски зафиксированы с северного и южного направлений.

Вероятно, враг был нацелен атаковать критическую инфраструктуру и военные объекты в западных регионах государства, считают военные.

К отражению атаки были привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительная авиация и мобильные огневые группы.

Также "Страна" сообщала, что армия России обстреливает Бахмут, ВСУ отбили 23 атаки на Донбассе и под Купянском.

Война в Украине идет уже 456-й день. Мы следим за новостями 25 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 455-го дня войны. Из сводок Генштаба пропала формулировка о боях внутри Бахмута. Хотя замминистра обороны Анна Маляр вновь заявляет, что украинские силы удерживают район около памятника самолёту. Морскими дронами был атакован самый современный на сегодняшний день разведывательный корабль в составе российского флота "Иван Хурс". А куратор "Вагнера" Пригожин дал интервью, где снова рассказал много "зрады", допустив даже революцию в РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводит итоги дня.