Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк дал понять, что Украина не имеет прямого отношения к атакам беспилотников на Москву.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Мы же втягиваемся в эру искусственного интеллекта, возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к создателям и задать вопросы "а зачем вы отправляете нас в Украину". Мне кажется, дроны четко понимают последствия того, что они делают", - заявил Подоляк.

Напомним, минобороны РФ заявляет, что сегодня они сбили восемь беспилотников над Москвой. А по данным российских телеграм-каналов, удар совершался с помощью более чем 30 беспилотников, которые летели на сверхмалой высоте.

Отметим, что Киев сегодня ночью подвергся третьей массированной атаке за сутки. Есть потери и разрушения.

Война в Украине идет уже 461-й день. Мы следим за новостями 30 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 460-го дня войны. Со вчерашней ночи по Украине было совершено три массированных обстрела. Глава ГУР Кирилл Буданов пригрозил скорым ответом на обстрелы Киева. И ночью Москву атаковали беспилотники.

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