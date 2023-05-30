В России начинают закручивать гайки по поводу съемки прилетов. Прокуратура Москвы начала расследование из-за публикации фото и видео утренней атаки дронов.

Ведомство предупредило об административной и уголовной ответственности за "распространение непроверенной информации" и заявило о выявлении в соцсетях "фейков об обстоятельствах атаки дронов на Москву".

О каких именно фейках идет речь - не уточняется. При этом российские паблики заявляли о 30 атаковавших Москву дронах (официально же говорилось о восьми). Также они публиковали видео ЗРК "Панцирь", который поражал беспилотник.

Также сегодня депутат Госдумы Андрей Гурулеев заявил, что в ближайшее время в РФ могут принять закон, по которому снимающих полеты дронов будет ждать уголовная ответственность.

Он заявил, что если кто-то заметил БПЛА в небе, то должен звонить в полицию, а не снимать это на видео.

Отметим, что в Украине с марта 2022 года действует уголовная ответственность за выкладывание видео с работой ПВО или передвижениями войск. Также власти активно задерживают тех, кто такие видео снимает.

Напомним, сегодня утром Москва была атакована дронами.