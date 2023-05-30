В Кремле отреагировал на сегодняшнюю атаку беспилотников в Москве. Комментарий на эту тему дал российским СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Главное из его заявлений:

1. Атака, по словам Пескова, якобы стала "ответом Киева на воскресные эффективные удары российских военных по одному из центров принятия решений";

2. Путин начал свой рабочий день "рано" и получал "в прямом режиме информацию об атаке беспилотников по Москве и Подмосковью", в частности, "по линии министерства обороны, по линии соответствующих ведомств, от мэра Москвы, губернатора Подмосковья, МЧС";

3. Путин сегодня работает в Кремле, у него "много встреч и ряд совещаний". В частности, он проведет встречу с предпринимателями;

4. Путин не планирует выступать с обращением после атаки БПЛА.

Напомним, 30 мая утром Москву атаковали беспилотниками. Минобороны РФ заявляет, что они сбили восемь беспилотников над Москвой. В то же время, российские телеграм-каналы пишут, что удар совершался с помощью более чем 30 беспилотников, которые летели на сверхмалой высоте.

Кроме того, СМИ сообщают, что большая часть беспилотников в Москве были сбиты вокруг резиденции Путина.