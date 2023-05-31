"Дома - не основная цель". Российские СМИ выяснили, почему беспилотники не взрывались при ударе по Москве
Беспилотники, попавшие в жилые дома в Москве, не взорвались, поскольку дома для них не были основными целями.
Об этом пишет российский "КоммерсантЪ".
"Осматривая обломки БПЛА, эксперты пришли к предварительному выводу, что заложенные в них взрывные устройства не сработали не только благодаря работе средств радиоэлектронной борьбы, но и потому, что жилые дома, в которые попали дроны, являлись для них не основными, а ложными целями", – говорится в публикации.
Подтвердить или опровергнуть эту версию должна экспертиза, пишет издание. Экспертам также поручено установить, какие именно беспилотники использовались для атаки по Москве. Пока лишь известно, что речь идет о БПЛА самолетного типа.
Напомним, российское минобороны обвинило Украину в атаке, сообщив, что они сбили пять дронов и подавили три с помощью систем радиоэлектронной борьбы.
Несколько зданий получили незначительные повреждения, были засняты кадры небольшого взрыва в районе Новая Москва.
Официальный представитель Украины отрицает причастность Украины к атаке, но предупреждает о возможном увеличении подобных атак в будущем.
Тем временем The Moscow Times утверждает, что беспилотникам не хватило десяти километров для атаки резиденции Владимира Путина. Служба безопасности разбудила президента РФ рано утром из-за угрозы атаки дронов.
А американский Институт изучения войны заявляет, что президент РФ Владимир Путин после атаки дронов на Москву предпринимает усилия по снижению значимости этого инцидента.