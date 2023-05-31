Беспилотники, попавшие в жилые дома в Москве, не взорвались, поскольку дома для них не были основными целями.

Об этом пишет российский "КоммерсантЪ".

"Осматривая обломки БПЛА, эксперты пришли к предварительному выводу, что заложенные в них взрывные устройства не сработали не только благодаря работе средств радиоэлектронной борьбы, но и потому, что жилые дома, в которые попали дроны, являлись для них не основными, а ложными целями", – говорится в публикации.

Подтвердить или опровергнуть эту версию должна экспертиза, пишет издание. Экспертам также поручено установить, какие именно беспилотники использовались для атаки по Москве. Пока лишь известно, что речь идет о БПЛА самолетного типа.

Напомним, российское минобороны обвинило Украину в атаке, сообщив, что они сбили пять дронов и подавили три с помощью систем радиоэлектронной борьбы.

Несколько зданий получили незначительные повреждения, были засняты кадры небольшого взрыва в районе Новая Москва.

Официальный представитель Украины отрицает причастность Украины к атаке, но предупреждает о возможном увеличении подобных атак в будущем.

Тем временем The Moscow Times утверждает, что беспилотникам не хватило десяти километров для атаки резиденции Владимира Путина. Служба безопасности разбудила президента РФ рано утром из-за угрозы атаки дронов.

А американский Институт изучения войны заявляет, что президент РФ Владимир Путин после атаки дронов на Москву предпринимает усилия по снижению значимости этого инцидента.