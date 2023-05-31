Во время налета на Московскую область беспилотникам не хватило десяти километров для атаки резиденции Владимира Путина. Служба безопасности разбудила президента РФ рано утром из-за угрозы атаки дронов.

Об этом пишет The Moscow Times.

О том, что Путин был вынужден проснуться раньше обычного, сообщил и его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Рабочий день совсем рано начался у президента", - рассказал он на брифинге.

По словам Пескова, Путин "получал в прямом режиме информацию "по линии Министерства обороны, мэра Москвы, губернатора Подмосковья и МЧС. Ночевал ли президент в Ново-Огарево или другом месте, Песков не уточнил, отмечает издание.

Информацию о громких звуках взрывов в районе шести часов утра подтвердил один из жителей соседнего с президентской резиденцией кооператива на Рублевке, о чем он рассказал The Moscow Times.

Напомним, по данным российских Telegram-каналов, удар совершался с помощью более чем 30 беспилотников, которые летели на сверхмалой высоте. Большую часть сбила ПВО, часть - зацепились за деревья и провода из-за низкой высоты полета. Однако дроны попали и в жилые дома, медпомощь понадобилась двоим людям.

А сегодня американский Институт изучения войны заявлял, что президент РФ Владимир Путин после атаки дронов на Москву предпринимает усилия по снижению значимости этого инцидента.